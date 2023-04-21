Посольство России упрекнуло США из-за зерновой сделки Посольство РФ: США молчат о реальных бенефициарах украинской части зерновой сделки

Фото: Ting Shen/Xinhua/Global Look Press

Посольство России в Вашингтоне заявило, что США не говорят о реальных выгодоприобретателях «украинской части» зерновой сделки. При этом Вашингтон обвиняет Москву в использовании продовольствия в геополитике, не приводя доказательств, говорится в сообщении дипмиссии в Telegram.

Голословно обвиняя нас в использовании продовольствия в качестве инструмента геополитического давления, США продолжают замалчивать информацию о реальных выгодоприобретателях «украинской части» агродоговоренностей, — подчеркнули в посольстве.

Дипломаты считают, что большая часть украинского зерна вывозится по коммерческим контрактам в интересах развитых стран. Белый дом на публику печется о беднейших странах, однако им достаются мизерные 2,6% поставок.

В дипмиссии назвали Россию надежным поставщиком сельскохозяйственных товаров, который и дальше будет исполнять обязательства по соглашениям. Москва открыта к расширению сотрудничества на продовольственном направлении, добавили в посольстве.

Ранее политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько заявил, что участие в зерновой сделке давало России определенные преимущества, но в настоящее время договор потерял всякий смысл. Эксперт подчеркнул, что Украина препятствует российской деятельности в области экспорта зерна, тем самым делая соглашение бесполезным.