Посол оценил позицию Ирана по новым регионам России Посол Дедов: позиция Ирана по новым регионам России не мешает отношениям двух стран

Фото: GTW/imagebroker.com/Global Look Press

Тегеран, Иран

Посол РФ в Иране Алексей Дедов заявил, что позиция Тегерана по Крыму и другим новым регионам России не влияет на отношения двух стран. Последнее заявление главы МИД Ирана не стало откровением, отметил он в беседе с РИА Новости.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан ранее заявил, что хорошие отношения с Москвой не влияют на позицию Тегерана по Крыму и четырем новым регионам, которые Иран не признает российскими.

Это никак не противоречит имеющимся двусторонним договоренностям в других областях. Видим, что сотрудничество плодотворно развивается и этот фактор не оказывает негативного влияния, — пояснил посол.

По его словам, в Тегеране заняли взвешенную позицию, когда Москва начала спецоперацию на Украине. Дедов добавил, что верховный руководитель Исламской Республики Али Хаменеи много раз называл основной причиной украинского конфликта экспансионистскую политику США и НАТО.

Ранее стало известно, что страны «Группы семи» (G7) обсуждают введение санкций в отношении компаний из Китая, Ирана и КНДР. Причиной возможного введения рестрикций называют предоставление России компонентов и технологий, которые могут использоваться в военных целях.