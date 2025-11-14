«Помним трагедию»: в ГД призвали наказать хозяев кинотеатра в «Авиапарке»

Владельцы кинотеатра в московском торговом центре «Авиапарк», где произошел поджог зала несовершеннолетним, должны понести суровое наказание за создание угрозы жизни и здоровью людей, заявила NEWS.ru председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. По ее словам, подобные инциденты должны пресекаться максимально жестко, чтобы не допустить повторения трагедий, подобной пожару в «Зимней вишне».

За создание угрозы жизни и здоровью людей владельцы кинотеатра «Авиапарк» должны понести суровое наказание. Мы помним страшную трагедию в «Зимней вишне». Если для кого-то это еще не урок, надо сделать так, чтобы было понимание неотвратимости наказания. [Владельцы кинотеатра] не предупредили об опасности, создали угрозу жизни и здоровью посетителей. Представляем, сколько человек могло бы пострадать, — высказалась Останина.

Она отметила, что в деле о пожаре также важна роль несовершеннолетнего поджигателя, который, по предварительным данным, действовал не самостоятельно. По ее словам, ребенок стал жертвой манипуляций и исполнял указания, полученные через мобильный телефон.

Ребенок при поджоге кинотеатра в «Авиапарке» действовал по указанию, которое получил, пользуясь мобильным телефоном. К сожалению, он стал жертвой, то есть им явно управляли. Госдума уже приняла в трех чтениях закон, который касается усиления уголовной ответственности и снижения возраста [за подобные преступления]. Поэтому организаторам преступления должно грозить пожизненное заключение, а ребенку, даже если ему только 16 лет, — не меньше 10 лет тюрьмы, — резюмировала Останина.

Ранее сообщалось, что неизвестные, выдававшие себя за правоохранителей, запугали 16-летнего подростка и заставили его совершить поджог в кинозале «Авиапарка». Злоумышленники убедили юношу, что он якобы нарушил закон, и затем полностью контролировали его действия.