Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 16:10

Полянский указал на молчание Запада после покушения на Алексеева

Полянский назвал молчание Запада о покушении на Алексеева одобрением Киева

Подписывайтесь на нас в MAX

Россия видит в молчании западных стран по поводу покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева одобрение террористических методов Киева, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский. По его словам, которые передает РИА Новости, ни один из «спонсоров» Украины не осудил теракт.

То, что ни один из западных спонсоров киевского режима не осудил это преступление, уже, в общем-то, никого не удивляет. Воспринимаем их молчание как одобрение террористических методов, — сказал Полянский.

Покушение на генерала Алексеева было совершено 6 февраля. Нападавший поджидал его на лестничной площадке этажом выше. Когда генерал выходил из своей квартиры на 24-м этаже дома на Волоколамском шоссе, произвел три выстрела ему в спину. После этого преступник скрылся.

Ранее сообщалось, что Алексеев находится в стабильном состоянии. По словам источника в медицинских кругах, пациент в сознании, разговаривает, ухудшений нет.

До этого депутат Госдумы Евгений Попов заявил, что Алексеев сам спланирует операцию возмездия в ответ на покушение. Так парламентарий прокомментировал новость о том, что генерал пришел в сознание. По информации источника, сейчас жизни военнослужащего ничего не угрожает.

Россия
Украина
Запад
покушения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Синоптик рассказал, как изменится температура в Москве
Chanel зарегистрировал три товарных знака в России
Молодая мать оставила детей в квартире и стала фигуранткой дела
В Европе признали, что Макрон изолировал сам себя
Певец Абдразаков может занять кресло главы известного петербургского театра
В Польше испугались одного решения Макрона по России
В Тюмени раскрыли дело о заказном убийстве из-за спора о ребенке
В Москве задержали экс-главу FESCO и вице-президента компании
Безруков ответил на слухи о руководстве МХАТ
Синоптик ответил, когда в Москве наступит климатическая весна
В УЕФА рассказали, вернутся ли российские сборные на международные турниры
Мужчинам напомнили, какие анализы важно сдавать в зрелом возрасте
«Ни в коем разе»: Полина Диброва оценила отказ Елены Товстик давать развод
Полянский указал на молчание Запада после покушения на Алексеева
Названа стоимость недельного семейного отдыха Овечкина в Дубае
«Ни миллионы, ни доллары»: Диброва раскрыла условие брака с миллиардером
В соседней с Россией стране объявили охоту на один вид помета
Врач назвал главные факторы развития акне
Полянский указал на закономерность в атаках Киева на мирное население РФ
Психолог дала советы, как не впасть в депрессию до весны
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.