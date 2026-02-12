Полянский указал на молчание Запада после покушения на Алексеева Полянский назвал молчание Запада о покушении на Алексеева одобрением Киева

Россия видит в молчании западных стран по поводу покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева одобрение террористических методов Киева, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский. По его словам, которые передает РИА Новости, ни один из «спонсоров» Украины не осудил теракт.

То, что ни один из западных спонсоров киевского режима не осудил это преступление, уже, в общем-то, никого не удивляет. Воспринимаем их молчание как одобрение террористических методов, — сказал Полянский.

Покушение на генерала Алексеева было совершено 6 февраля. Нападавший поджидал его на лестничной площадке этажом выше. Когда генерал выходил из своей квартиры на 24-м этаже дома на Волоколамском шоссе, произвел три выстрела ему в спину. После этого преступник скрылся.

Ранее сообщалось, что Алексеев находится в стабильном состоянии. По словам источника в медицинских кругах, пациент в сознании, разговаривает, ухудшений нет.

До этого депутат Госдумы Евгений Попов заявил, что Алексеев сам спланирует операцию возмездия в ответ на покушение. Так парламентарий прокомментировал новость о том, что генерал пришел в сознание. По информации источника, сейчас жизни военнослужащего ничего не угрожает.