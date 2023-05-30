«Достали из-под нафталина»: Журова высказалась об отчете ВАДА за 2020 год Депутат ГД Журова назвала подтасовкой фактов публикацию отчета ВАДА за 2020 год

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Светлана Журова

Публикация отчетов Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) за 2020 год, в которых Россия обвиняется в нарушении правил 135 раз, является подтасовкой фактов, поскольку эти данные, которые «достали из-под нафталина», должны были быть обнародованы еще в 2021 году, заявила депутат Госдумы Светлана Журова. Комментируя ситуацию KP.RU, она отметила, что подобные новости появляются специально и связаны в первую очередь с политикой, а не со спортом.

Дальше уже политика. Потому что они должны были выставить статистику за 2020 год еще в 2021 году, а не в 2023. Вы же понимаете, что это уже подтасовка фактов. Давно понятно, что подобные связанные со спортом новости выходят по какому-то спланированному сценарию, — подчеркнула парламентарий.

По словам Журовой, во время пандемии получить «красный флажок» было очень легко, так как в отчеты в качестве нарушений попадали любые действия спортсменов. Она пояснила, что среди них, например, задержка рейсов, из-за которых спортсмен прилетал позже, а в системе ADAMS уже было зарегистрировано определенное время прибытия. Парламентарий уверена, что подобные отчеты продолжат публиковаться в связи с западной повесткой.

У меня такое ощущение, что это какой-то план, чтобы поддерживать антироссийские настроения, надо что-то обязательно из пальца высосать. Достали из-под нафталина какую-то статистику, причем, как она формируется, никого уже не интересует, — заключила Журова.

Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) ранее оправдал олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Камилу Валиеву по делу об употреблении допинга. Таким образом, спортсменке удалось обойти санкции ВАДА: указывается, что Валиева не несет какой-либо вины.