РУСАДА оправдало Валиеву, но лишило ее золотой медали чемпионата России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Камила Валиева

Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) оправдал олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Камилу Валиеву по делу об употреблении допинга, сообщили на сайте Всемирного антидопингового агентства (WADA). Таким образом, спортсменке удалось обойти санкции WADA: указывается, что Валиева не несет какой-либо вины. Однако РУСАДА все же лишило спортсменку золотой медали чемпионата России 2021 года: теперь золото перейдет к фигуристке Александре Трусовой, выигравшей серебро.

РУСАДА проинформировало WADA о том, что его дисциплинарный комитет вынес решение по делу Валиевой. Комитет установил, что, хотя спортсменка совершила нарушение антидопинговых правил, она не несет за это «никакой вины или халатности». Таким образом, комитет не наложил никаких санкций, за исключением дисквалификации ее результатов на дату взятия пробы (25 декабря 2021 года), — сказано в сообщении.

WADA тем не менее выразило беспокойство в связи с выводом об «отсутствии вины или халатности» спортсменки и планирует отправить апелляцию в Спортивный арбитражный суд вне зависимости от решения РУСАДА.

В разговоре с NEWS.ru спортивный юрист Анна Анцелиович назвала решение WADA об апелляции возможным с юридической точки зрения. При этом она отметила, что каждый вывод антидопинговых организаций подвергается особому вниманию со стороны Всемирного антидопингового агентства.

Такое решение с юридической точки зрения возможно, но это исключение, предусмотренное кодексом [WADA]. Каждое такое решение антидопинговых организаций о признании отсутствия вины или халатности спортсмена подвергается особому вниманию WADA, особой проверке, тем более на кону судьба олимпийских медалей. Поэтому WADA будет очень внимательно изучать правовые основания вынесения подобного решения, — высказалась юрист.

Анцелиович предположила, что Спортивный арбитражный суд (CAS) обжалует решение WADA, и он примет окончательный вердикт.

Достаточно большие основания [считать], что данное решение обжалуют в CAS, и он примет окончательное решение. Тяжело предсказывать. Лично мое мнение — высок шанс того, что CAS рассмотрит дело, так как не только у WADA есть право обжаловать решение, Международный союз конькобежцев может как заинтересованная сторона примкнуть, МОК может примкнуть как заинтересованная сторона, — добавила юрист.

На Олимпийских играх — 2022 в Пекине Валиева оказалась в центре скандала. В ее допинг-пробе обнаружили запрещенный препарат триметазидин. 9 февраля Валиеву, успевшую принести России золото в командных соревнованиях, отстранили от дальнейшего участия в Олимпиаде, а потом отменили это решение. Позже фигуристка призналась, что из-за скандала плакала каждый день.