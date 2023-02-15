«Подарок для недругов»: МИД России о потенциальном выходе страны из ВТО РБК: МИД страны выступил против выхода страны из ВТО

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Министерство иностранных дел (МИД) России и другие профильные госведомства выступают против выхода страны из Всемирной торговой организации (ВТО), об этом РБК рассказал источник в МИД. По его словам, этот поступок мог лишь бы порадовать противников России. Он заявил, что ведомство продолжит бороться за интересы россиян на мировой арене.

Позиция профильных ведомств, в частности МИД, хорошо известна: ВТО остается важной площадкой для отстаивания российских интересов в мировой торговой системе, а выход из нее стал бы подарком для наших недругов, — отметил собеседник агентства.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что выхода России из ВТО, Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в данный момент не предвидится, однако есть ряд вопросов к их работе. По ее мнению, многие международные организации утрачивают те цели и задачи, ради которых они создавались.

До этого в Госдуму внесли проект закона о выходе России из ВТО. В пояснительной записке отмечается, что это решение должно быть принято в целях защиты национальных интересов РФ, для проведения протекционистской политики, а также в качестве ответных мер на санкционное давление.

Позднее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что Россия должна остаться членом Всемирной торговой организации, несмотря на западные торговые санкции. По его мнению, участие в ВТО принесло множество экономических преференций. Он полагает, что Всемирная торговая организация является важным инструментом поддержки экспорта страны, без которого риски для бизнеса и граждан РФ только возрастут. Также Решетников уверен, что выход из ВТО не снизит количества обязательств России, однако лишит всех торговых прав.