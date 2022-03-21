В Госдуме предложили выйти из ВТО

Законопроект о денонсации Россией протокола о присоединении к Всемирной торговой организации (ВТО) внесли в Госдуму депутаты от «Справедливой России — За правду» (СРЗП). Проект документа размещён на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Установить, что прекращение членства Российской Федерации во Всемирной торговой организации на основании настоящего Федерального закона освобождает Российскую Федерацию от всякого обязательства выполнять взятые на себя обязательства в дальнейшем, — говорится в документе.

В пояснительной записке отмечается, что это решение должно быть принято в целях защиты национальных интересов Российской Федерации, необходимости проведения протекционистской политики, а также в качестве ответных мер на санкционное давление.

По мнению авторов документа, за период нахождения России в ВТО её странами участницами были введены многочисленные секторальные санкции в отношении России, которые имеют направленность против ключевых отраслей российской экономики.

Ранее палата представителей США одобрила законопроект о лишении России статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования. В случае принятия закона сенатом Вашингтон сможет устанавливать экспортные тарифы выше, чем предусмотренные ВТО.