Матвиенко опровергла скорый выход России из ВОЗ, ВТО и МВФ

Фото: Алеев Егор/Фотохост-агентство ТАСС

Татьяна Матвиенко

Выхода России из Всемирной торговой организации (ВТО), Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в данный момент не предвидится, однако есть ряд вопросов к их работе, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью агентству ТАСС на ПМЭФ-2022. По ее мнению, многие международные организации утрачивают те цели и задачи, ради которых они создавались.

Целый ряд международных организаций теряет те уставные цели и задачи, ради которых они создавались, испытывая такое колоссальное давление. Это для нас является основанием провести аудит деятельности этих организаций, а главное — смыслов и возможностей работы в таких организациях. Пока я считаю, что речи о выходе нет, потому что пока сохраняется такое пространство для сотрудничества, для взаимодействия, — сказала Матвиенко.

По мнению спикера Совфеда, вопросы к вышеперечисленным организациям вполне обоснованные: ВОЗ по-прежнему не зарегистрировала российскую вакцину от COVID-19, а «громкого голоса» ВТО на тему незаконных санкций против России, разрушающих мировую экономику, по-прежнему не слышно.

Ранее в Госдуму внесли проект закона о выходе России из ВТО. В пояснительной записке отмечается, что это решение должно быть принято в целях защиты национальных интересов РФ, для проведения протекционистской политики, а также в качестве ответных мер на санкционное давление.

Позднее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что Россия должна остаться членом Всемирной торговой организации, несмотря на западные торговые санкции. По его мнению, участие в ВТО принесло множество экономических преференций. Он полагает, что Всемирная торговая организация является важным инструментом поддержки экспорта страны, без которого риски для бизнеса и граждан РФ только возрастут. Также Решетников уверен, что выход из ВТО не снизит количества обязательств России, однако лишит всех торговых прав.