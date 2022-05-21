Глава Минэкономразвития объяснил, почему России нужно остаться в ВТО Решетников: Россия должна остаться членом ВТО, несмотря на западные торговые санкции

Максим Решетников / Фото Russian Government/via Globallookpress.com

Россия должна остаться членом Всемирной торговой организации, несмотря на западные торговые санкции, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ответном письме на обращение главы КПРФ Геннадия Зюганова по поводу законопроекта о выходе из организации. Документ был подготовлен депутатами-коммунистами еще в 2018 году, передаёт РБК.

По мнению Решетникова, участие России в ВТО принесло множество экономических преференций. Он полагает, что Всемирная торговая организация является важным инструментом поддержки экспорта страны, без которого риски для бизнеса и граждан РФ только возрастут.

Также Решетников уверен, что выход из ВТО не снизит количества обязательств России, однако лишит всех торговых прав.

Отказ от членства в организации изолирует страну от создания новых правил глобальной торговли. Отдельно министр отметил, что существующие правила не мешают России защищать свои интересы и безопасность.

Российский президент Владимир Путин ранее поручил правительству оценить принятые странами — членами ВТО меры по ограничению торговли с РФ на предмет их соответствия правилам и принципам организации. Кабмин должен представить предложения по обжалованию таких мер.

Ранее в Госдуму внесли проект закона о выходе России из ВТО, который предложили депутаты от «Справедливой России — За правду». В пояснительной записке отмечается, что это решение должно быть принято в целях защиты национальных интересов РФ, необходимости проведения протекционистской политики, а также в качестве ответных мер на санкционное давление.