«Почему бы и не обложить»: в ГД объяснили идею ввести налог на развлечения Депутат Госдумы Матвеев: налог на развлечения пойдет в поддержку семей мобилизованных

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Депутат Госдумы Михаил Матвеев заявил NEWS.ru, что предложенный им «налог на развлечения» должен пойти в пользу семей мобилизованных и погибших в СВО. По его словам, 1% сбора коснется посетителей ресторанов и ночных клубов и не станет проблемой.

Почему бы не обложить это каким-то сбором для тех, кто в этом нуждается? Речь идет о взносе в государственный фонд, о котором президент Путин говорил в послании, — фонд поддержки семей мобилизованных, погибших, — заявил Матвеев.

Он напомнил, что новый сбор не коснется основной массы жителей, которые будут ходить в магазин покупать хлеб или кефир. По его словам, речь идет о той части граждан, у которых есть возможность ходить по ресторанам или ночным клубам. Депутат заметил, что человек оставляет в ресторане 5–10% от суммы счета в качестве чаевых и новый налог с этой точки зрения будет не так заметен, хотя люди с антивоенными убеждениями могут начать обращать на это внимание.

Но основная масса людей, на мой взгляд, это поддержит с моральной точки зрения, — резюмировал Михеев.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что идея ввести «налог на развлечения» для помощи участникам специальной военной операции на Украине является избыточной мерой и экстремальным решением. По ее словам, от этого в первую очередь может пострадать бизнес, которому придется нести дополнительные расходы.