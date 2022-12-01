«По щелчку не делается»: Путин о развитии отечественной науки Путин: переход России к новому технологическому укладу возможен здесь и сейчас

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время встречи с участниками II Конгресса молодых ученых заявил, что мощные фундаментальные основы образования и науки в РФ дают понять, что переход к новому технологическому укладу возможен. При этом глава страны отметил, что это «не делается по щелчку пальцев».

Фундаментальные базовые основы образования и науки в России являются очень мощными, и именно это дает нам право полагать, что скачок, переход к новому технологическому укладу, конечно, в нашей стране здесь и сейчас возможен, но само по себе ничего не происходит, — сказал Путин.

Президент также заявил о необходимости наладить системную работу по развитию науки по всей стране и выработать единые подходы по подготовке кадров. Путин подчеркнул, что Россия всегда найдет технологических партнеров. Глава страны отметил, что в современном мире ничего нельзя «закрутить, как пробку».

В сентябре Путин заявил, что Россия должна быть лидером по ключевым направлениям развития науки. Кроме того, глава страны указал на то, что Международному научному сообществу без РФ будет трудно заниматься развитием глобальных проектов, в том числе в космической сфере.