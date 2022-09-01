Путин заявил, что Россия должна стать лидером в науке Путин: мы должны быть лидерами по ключевым направлениям развития науки

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Мировому научному сообществу без России будет трудно заниматься развитием глобальных проектов, в том числе в космической сфере, заявил президент России Владимир Путин в ходе открытого урока для школьников в Калининграде. По словам президента, в современном мире российское государство невозможно оставить в полной изоляции от мирового научного сообщества в эпоху развития массовых коммуникаций и интернета.

Что касается того, что кто-то кого-то отрезал от чего-то. Это сложно в современном мире сделать. В мире распространения информации в том числе научной информации, интернета и так далее. Ну как это можно себе представить. Невозможно практически. Некоторые направления деятельности в сфере науки, техники без России очень трудно развивать вообще, — заявил Путин.

В качестве доказательства своего утверждения российский глава рассказал об успехах по направлению физики. Путин напомнил, что в этой сфере у России есть крупные проекты с партнерами из Европы. Президент также указал на намерение продолжить сотрудничество с Россией в сфере космоса со стороны международных организаций. В частности, по словам президента, к России обращаются за доставкой материалов, грузов и оборудования для космонавтов на МКС.

Ну, скажем, в космосе, несмотря на все сложности, партнеры наши объявляют о том, что они хотят продолжать сотрудничество. Потому что, скажем, доставлять материалы, оборудование, космонавтов на МКС можно сейчас, и американцы могут, но это дороже, чем нашими ракетами, — подчеркнул Путин.

Российский глава также отметил важность развития ключевых научных направлений в отечественной науке. По мнению президента, Россия должна не догонять, а опережать другие страны в некоторых научных областях.

Мы сами должны развивать внутри страны ключевые направления развития и быть не догоняющими и ориентироваться только на то, что мы можем сделать не хуже, — добавил президент.

В рамках визита Путина в Калининград он встретится со школьниками и представителями нового молодежного движения, сообщает РИА Новости. Помимо этого, президент собирается выйти на связь с Таджикистаном, где в День знаний открылось пять школ с обучением на русском языке.

Также российский глава проведет заседание членов набсовета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи.

Ранее Путин заявил, что школьники на подконтрольных российским войскам территориях Украины считали Крымский мост фейком. Также, по его словам, дети не знали о совместной истории России и Украины.