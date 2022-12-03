Песков поделился деталями о встрече Путина и Лукашенко Песков: Путин может встретиться с Лукашенко в декабре в рамках общего мероприятия

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин с Президентом Белоруссии Александром Лукашенко

Президент России Владимир Путин может встретиться со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в декабре в рамках общего мероприятия, заявил в беседе с РИА Новости представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, сейчас это мероприятие находится на стадии согласования.

Возможно мероприятие общее, оно сейчас согласовывается, когда оно будет согласовано, мы сообщим, — ответил Песков на вопрос журналиста о том, планирует ли Путин встречаться в декабре с Лукашенко.

Ранее Telegram-канал «Пул Первого» сообщил, что во время последних телефонных переговоров Путин и Лукашенко договорились провести встречу в декабре. По информации близких к белорусскому главе журналистов, лидеры хотят обсудить вопрос реализации строительства в рамках Союзного государства, а также экономические вопросы.

Ранее президент Белоруссии сообщил, что на ближайшей встрече с российским лидером планирует обсудить бюрократические моменты, тормозящие двустороннее сотрудничество. Лукашенко также отметил, что все проблемы, которые складываются в экономике двух стран, можно преодолеть.