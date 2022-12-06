Песков высказался об интеграционных процессах на постсоветском пространстве Песков заявил о важности интеграционных процессов на постсоветском пространстве

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дмитрий Песков

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о важности интеграционных процессов на постсоветском пространстве, передает РИА Новости. Он отметил, что прошлое России и бывших советских республик навсегда связано общей историей.

То, что было у нас в истории, в том числе в общей истории ныне с независимыми государствами, а ранее — республиками Советского Союза, навсегда останется нашей общей историей. Сейчас у нас настоящее, в котором мы живем, будущее, где была продиктована политическая воля на создание определенных интеграционных механизмов. Они очень важны, — сказал Песков.

Представитель Кремля напомнил, что саммит ЕАЭС пройдет 9 декабря. Песков добавил, что дату инициирует страна, которая проводит мероприятие. В этом году председательствует Киргизия.

Помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков заявил, что президент России Владимир Путин намерен посетить саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Визит российского лидера в Бишкек запланирован на пятницу, 9 декабря.

Ранее Песков заявил, что Путин готовится принять участие в саммите Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке. Представитель Кремля пообещал объявить о завершении подготовки к визиту.