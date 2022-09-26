Песков: враги и домашние истерики накаляют обстановку с мобилизацией

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Обстановку в стране накаляют «враги» и «домашние истерики», считает представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что после объявления частичной мобилизации «фейков больше, чем правды», передает РИА Новости.

Надо очень-очень аккуратно относиться ко всем спискам, сливам. И враги наши работают, вбрасывают, и наши домашние в истерике это делают. Фейков больше, чем правды, — сказал Песков.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил запретить россиянам, которые находятся в призывном возрасте, в сложившейся обстановке выезд за пределы страны. По его мнению, покидать пределы РФ можно разрешить только по медицинским показаниям, а также тем, кто не годен к прохождению военной службы.

21 сентября президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам страны объявил частичную мобилизацию в России. В тот же день был подписан соответствующий указ, а также начались мобилизационные мероприятия.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в свою очередь пояснил суть указа о частичной мобилизации, сообщив, что в его рамках будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов. Он уточнил, что это 1% мобилизационного ресурса. Всего же в стране есть 25 млн человек мобилизационного ресурса.