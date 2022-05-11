Песков: власти прорабатывают вопрос индексации пенсий и пособий

Фото Евгения Смолянская/NEWS.ru

Тема индексации соцвыплат и пенсий не будет рассматриваться на совещании о дополнительной индексации пенсий и пособий, хотя и находится на повестке Кремля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, параметры такой индексации только предстоит определить.

Сам президент говорил о том, что такая индексация прорабатывается, но параметры еще предстоит определить, — отметил Песков.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил властям подготовить предложения по индексации социальных выплат, пенсий и пособий до 20 апреля, и решение по данному вопросу может быть принято во втором квартале 2022 года, тогда же может произойти и индексация МРОТ. Как отметила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, индексация пенсий и пособий произойдёт автоматически после принятия соответствующего решения, дополнительного сбора заявлений от граждан при этом не потребуется. Рассуждая о предположительных уровнях индексации, депутат предложила опираться на официальные данные Росстата, согласно которым уровень инфляции в первом квартале текущего года составил 9,95%.