Песков указал на возможное посягательство Польши на целостность Украины

Солдаты ВС Польши / Фото media.terytorialsi.wp.mil.pl

Пресс-секретарь россйского президента Дмитрий Песков указал на вероятную угрозу для территориальной целостности Украины со стороны Польши. Как отметил представитель Кремля, из этой страны идёт в последние месяцы враждебная риторика, сообщил он на брифинге в пятницу, 6 мая, пишет ТАСС.

То, что из Польши идёт весьма враждебная риторика в последние месяцы — она традиционно давно не была дружественной, но в последние месяцы она стала враждебной, и то, что для территориальной целостности Украины из Польши может исходить угроза, — это очевидные факты, — заявил он.

Представитель Кремля также отметил, что недавно на эту тему заявление делала российская Служба внешней разведки, и добавил, что «это очевидный факт».

При этом он отказался комментировать слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что русским, белорусам и украинцам вместе придётся защищать рубежи Украины в случае нападения Польши.

Я бы не стал комментировать заявление президента Белоруссии, — сказал Песков.

Ранее Лукашенко заявил, что трём народам придётся совместно противостоять Польше и другим европейским странам, если они продолжат политику, направленную на постепенное «расчленение» Украины. По мнению белорусского лидера, отдельные польские политики видят Западную Украину в составе своей страны.