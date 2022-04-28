Нарышкин: Польша и США готовят план «воссоединения» с Украиной Директор СВР Нарышкин заявил, что Польша и США готовят план «воссоединения» с Украиной

Сергей Нарышкин / Фото svr.gov.ru

Первым шагом для «воссоединения» Польши и Украины должен быть ввод польских войск в западную часть страны под предлогом их защиты от России, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, передаёт РИА Новости. По его словам, Варшава и Вашингтон рассуждают о планах установления военно-политического контроля Польши над западом Украины.

По поступающим в Службу внешней разведки России сведениям, Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления плотного военно-политического контроля Польши над «своими историческими владениями» на Украине, — заявил глава СВР.

Нарышкин подчеркнул, что для «воссоединения» Польша сначала должна ввести свои вооружённые силы на Украину для якобы «защиты от российской агрессии». Он заявил, что контингент планируется разместить в тех частях Украины, где угроза непосредственного столкновения с российскими военными минимальна.

В настоящее время с администрацией Джо Байдена обсуждаются модальности предстоящей миссии. Согласно предварительным договорённостям, она будет проходить без мандата НАТО, но с участием «желающих государств», — сказал он.

Директор СВР добавил, что Польша пока не успела «условиться с потенциальными участниками коалиции единомышленников».

Ранее Нарышкин рассказал, что российская спецоперация на Украине стала точкой невозврата для коллективного Запада в политике русофобии. По его словам, Запад откровенно попирает собственные основные принципы, включая неприкосновенность частной собственности, свободу слова и неограниченное распространение информации.

Он уверен, что российский император Пётр I перевернулся бы в гробу, если бы узнал, до чего дошла Украина за последние 30 лет. Он отметил, что одна из самых великих побед российского императора состоялась под Полтавой.