Лукашенко предсказал боевые действия на Западной Украине

Военнослужащий ВС РФ / Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Русским, белорусам и украинцам вместе придётся защищать рубежи Украины, если Польша и другие европейские страны продолжат политику, направленную на постепенное «расчленение» Украины, заявил в интервью Associated Press президент Белоруссии Александр Лукашенко. Выдержки из него приводит БелТА. По мнению Лукашенко, отдельные польские политики видят Западную Украину в составе своей страны.

Мне кажется, <...> что если дальше так будет вести себя, к примеру, Польша, другие страны, то мы, Беларусь, Россия и Украина, будем вместе воевать против вас. Потому что уже в Польше отдельные деятели и политики точат шашки и сабли и видят Западную Украину в составе Польши. То есть уже в голове расчленение Украины, — подчеркнул Лукашенко.

Ранее политолог Армен Гаспарян предположил, что Польша мобилизует свои войска, чтобы войти в Львовскую область на Украине и захватить её под предлогом миротворческой миссии. По его мнению, началом геополитического коллапса Украины станет решение ООН о выдаче миротворческого мандата: Венгрия планирует заполучить Закарпатье, а Румыния — подаренную ей Адольфом Гитлером Черновицкую область и часть Одесской области. При этом данная «операция» будет проходить под контролем одобряющего её Запада, так как ему неинтересно сохранение целостности Украины.