Песков: у Кремля нет позиции по снижению возраста избирателей до 16 лет

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У Кремля пока нет позиции по поводу возможного снижения возраста активного избирательного права до 16 лет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, эта инициатива относится к числу новых и не обсуждалась на высшем уровне.

Вы знаете, честно говоря, это такая новая <...> инициатива, поэтому какой-то позиции по этому вопросу у нас нет, каких-то таких обсуждений здесь не было, — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о возможности голосования с 16 лет. Из пояснительной записки к законопроекту следует, что уменьшение возраста голосующих поможет вовлечь в избирательный процесс молодежь, а также повысить явку на выборах. Авторы законопроекта отмечают, что с 16 лет человек может работать, создавать семью и заводить детей, а значит, он должен иметь право и выбирать власть.

До этого руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за дополнительными выборами Алексей Венедиктов (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) прокомментировал невысокий уровень явки на муниципальных выборах в Москве в 2020 году. По его словам, низкая явка связана с низкой популярностью таких выборов и самих кандидатов, а также с большой долей непонимания их будущих компетенций. Администрация также вкладывает в кандидатов мало админресурса.