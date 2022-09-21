Песков: точных сроков мобилизации в указе нет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

В тексте указа «О временной мобилизации» не указаны сроки ее проведения, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Полный текст документа доступен на сайте Кремля.

В указе о сроках не говорится, — сообщил Песков журналистам.

Президент России Владимир Путин в ходе обращения 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Он подчеркнул, что перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку. Мобилизованные лица, участвующие в СВО, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.

Сергей Шойгу заявил, что планируется мобилизовать около 300 тысяч человек. По его словам, это только 1% имеющихся в стране ресурсов. Министр добавил, что ни о каком призыве студентов речи не идет, в спецоперации не будут участвовать срочники. Он также сообщил, что потери России во время военной операции на Украине составили 5937 человек.