Песков рассказал, можно ли называть Путина «главным пионервожатым» России Песков: называть Путина «главным пионервожатым» России стоит лишь образно

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Владимир Путин во время посещения Артека

Президента РФ Владимира Путина, который согласился возглавить наблюдательный совет Российского движения детей и молодежи, вряд ли можно называть в прессе «главным пионервожатым страны», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, было бы корректнее называть должность, которую займет президент.

Нет, [называть президента главным пионервожатым России] нельзя. Его можно будет назвать [так, как предполагает] должность, которую он займёт, — подчеркнул Песков.

Когда журналист уточнил, что имел в виду образное наименование президента, Песков ответил, что никаких ограничений на этот счет нет.

Ранее Владимир Путин согласился возглавить наблюдательный совет российского движения детей и молодежи, ответив таким способом на предложение одной из участниц его встречи с финалистами конкурса «Большая перемена» в формате видеоконференции. По его словам, общение с новым движением пойдет на пользу самому президенту и его коллегам, которые так или иначе будут причастны к деятельности движения.