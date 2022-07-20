Путин согласился возглавить набсовет нового молодежного движения

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Владимир Путин провел встречу с участниками всероссийского конкурса «Большая перемена»

Президент РФ Владимир Путин согласился возглавить наблюдательный совет российского движения детей и молодежи, ответив таким способом на предложение одной из участниц его встречи с финалистами конкурса «Большая перемена» в формате видеоконференции. По его словам, которые приводит ТАСС, общение с новым движением пойдет на пользу самому президенту и его коллегам, которые так или иначе будут причастны к деятельности движения.

Согласен. При такой подаче невозможно отказаться, — заявил президент.

Накануне в международном детском центре «Артек» в Крыму прошло учредительное собрание российского движения детей и молодежи. Новое всероссийское объединение призвано консолидировать все детские и молодежные общественные организации. Название движению пока не выбрано.

Законопроект о создании общероссийского движения детей и молодежи был внесён в Госдуму 19 мая. Как отмечала один из его авторов председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, новое движение сможет унаследовать лучшие черты пионерской организации и будет представлять собой широкую и демократичную организацию, независимую от «толщины кошелька родителей». О том, что главой наблюдательного совета движения может стать президент России, говорилось еще на стадии подготовки законопроекта.

Предполагается, что движение будет массовой некоммерческой самоуправляемой организацией, целью которой станет подготовка детей к полноценной жизни в обществе, формирование их мировоззрения на основе традиционных ценностей, развитие общественно значимой и творческой активности, высоких нравственных качеств, любви и уважения к Отечеству, трудолюбия и правовой культуры. Также наряду с другими общественными объединениями движение сможет участвовать в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.