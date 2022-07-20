В России создали движение детей и молодежи Российское движение детей и молодежи учредили на собрании общественных организаций в Крыму

Фото: Server Amzayev/Russian Look/Global Look Press

Международный детский центр «Артек». Крым

В международном детском центре «Артек» в Крыму прошло учредительное собрание российского движения детей и молодежи, сообщила его председатель Ирина Антонова. По ее словам, которые приводит «Интерфакс», новое всероссийское объединение призвано консолидировать все детские и молодежные общественные организации. Название движению пока не выбрано.

Решение об учреждении приняли, устав приняли. Теперь документы будут переданы в министерство юстиции для регистрации, дальше пойдет процесс формирования региональных отделений, — сказала Антонова.

Уточняется, что в собрании приняли участие 46 человек, представляющих крупнейшие детские общественные организации. Также присутствовали представители администрации президента РФ и федеральных органов власти. В числе учредителей движения — АНО «Большая перемена», «Юнармия» и Российское движение школьников.

Закон о создании всероссийского движения детей и молодежи подписал президент России Владимир Путин. Нормативный акт направлен на выстраивание единой политики воспитания в образовательных организациях, а также систематизацию работы всех детских заведений, сообществ и клубов.