Путин подписал закон о всероссийском движении детей и молодежи

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании всероссийского движения детей и молодежи, документ опубликован на портале правовой информации. Он направлен на выстраивание единой политики воспитания в образовательных организациях, а также систематизацию работы всех детских заведений, сообществ и клубов.

Закон был принят Госдумой в начале июля. Согласно ему, движение будет участвовать в воспитании, профориентации, организации досуга детей и молодежи, формировать мировоззрение и готовить молодежь к полноценной жизни в обществе.

Наблюдательный совет организации будет возглавлять глава государства, к организации движения в регионах будут привлекаться губернаторы. Финансировать деятельность движения будет российское правительство, которое также будет передавать ему детские лагеря и образовательные учреждения.

Ранее глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, которая является одним из соавторов закона, заявила, что новое движение сможет унаследовать лучшие черты пионерской организации. Оно будет представлять собой широкую и демократичную организацию, независимую от «толщины кошелька родителей», считает Останина.