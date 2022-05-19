19 мая, в день 100-летия пионерской организации, в Госдуму был внесен законопроект о создании общероссийского движения детей и молодежи «Большая перемена». Авторами инициативы выступили представители всех политических фракций и несколько сенаторов из Совета Федерации. Наблюдательный совет движения, предположительно, возглавит Владимир Путин.
Согласно положениям законопроекта, участниками движения могут быть школьники в возрасте от шести лет, а также учащиеся техникумов и колледжей. Членство будет добровольным. Среди целей проекта его авторы называют содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи, участие в воспитании детей, их профессиональной ориентации и подготовку молодого поколения к полноценной жизни в обществе.
Включая формирование их мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей, — подчеркивают авторы законопроекта.
Нина Останина, член фракции КПРФ и один из авторов инициативы, считает, что новое движение сможет унаследовать лучшие черты пионерской организации.
Основная задача этого закона — воплотить в новом движении всё лучшее, что было в пионерии, — поделилась с NEWS.ru Нина Останина. — Смысл внесения законопроекта в день 100-летия пионерской организации именно в этом, для нас это принципиально важно. У нас других примеров, кроме пионерии и комсомола, просто нет. И сегодня это, если хотите, политический, социальный заказ, и очень хорошо, что власть это услышала. Мы должны объединить детей идейно, я думаю, что следующим шагом будет возвращение идеологии в Конституцию».
Останина подчеркнула, что идеи патриотизма должны воспитываться в детях с самого младшего возраста. «Это будет широкая, демократичная организация, независимая от толщины кошелька родителей, достаточно будет пионерского галстука», — подводит итог депутат Госдумы.
Однако не все официальные лица разделяют надежды коммунистов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поспешил заверить, что к пионерской организации новое движение не будет иметь никакого отношения.
В последние дни очень много было вопросов и ко мне, и к моим коллегам о возрождении так называемой новой пионерии и так далее. Нет, никто никакие пионерии, никто никакие организации возрождать не собирается, — подчеркнул Песков.
Удержать в рамках патриотизма
«Большая перемена» не первая попытка власти возродить в России массовое молодежное движение, лояльное власти. В 2015 году создать аналог пионерской организации пробовали на базе «Всероссийского движения школьников». Его цели практически полностью повторяют те, что прописаны в новом законопроекте. Продолжает существовать всероссийское военно-патриотическое общество «Юнармия», основанное министром обороны Сергеем Шойгу. В нулевые годы функцию воспитания патриотов несло на себе движение «НАШИ». А под брендом «Большая перемена» уже два года работает конкурсная площадка для талантливой молодежи. Однако ни одна из этих организаций пока не стала по-настоящему массовой и популярной среди подрастающего поколения.
По данным недавнего опроса ВЦИОМа, 67% россиян считают, что школа должна воспитывать патриотизм. Правда, чем моложе респонденты, тем этот процент ниже. Так, среди недавних школьников (18–24 года) такой ответ дали всего 46%. Тогда как среди старшего поколения за патриотическое воспитание высказались 75% опрошенных.
Алексей Макаркин, политолог и вице-президент Центра политических технологий, считает, что скепсис молодежи в отношении патриотизма связан с отсутствием у него опыта патриотического воспитания и глубокой интеграцией в мир глобальной рыночной экономики.
В конце 80-х годов патриотическое воспитание не спасло Советский Союз, — рассказал NEWS.ru Алексей Макаркин. — Тогдашняя молодежь, прошедшая через пионерию, комсомол, воспринимала это как рутину, ей это надоело. Но дальше произошла интересная вещь: когда те же самые люди это утратили, они начали по этому поводу тосковать. И чем дальше, тем сильнее. Но тем временем подросло новое поколение, которое не получило патриотического воспитания. Они выросли в рамках концепции воспитания квалифицированных потребителей, которые умеют действовать в условиях рыночной и сервисной экономики. Им просто не по чем тосковать, у них нет подобного опыта.
По мнению Макаркина, сегодняшние попытки государства воссоздать системы патриотического воспитания связаны с попыткой «не упустить» новое поколение.
Власть исходит из того, что предыдущие поколения уже упущены — у них уже другие идеалы и кумиры; и сейчас, когда эта большая поколенческая проблема стала очевидной, пробуют наверстать упущенное, — считает политолог.
Успех нового движения будет определять способность его организаторов совместить в себе идеологическое воспитание с возможностями самореализации школьников, утверждает политолог. В качестве примера Макаркин вновь обратился к опыту пионерской организации: «комсомол и пионерская организация пытались с этим работать, там были и кружки „Юный техник“, и огромное количество других кружков при Домах пионеров, которые давали ребятам возможность реализоваться, может быть, подготовиться к спортивной карьере». Однако, подчеркивает политолог, сегодня молодежь другая и старыми советскими кружками её уже не удовлетворить.
Пионерия в замкнутом пространстве
Массовые организации в Советском Союзе, начиная от октябрят и пионеров до комсомола, женских и профессиональных организаций, позволяли государству контролировать свое население. Однако, помимо функций контроля и пропаганды, они давали своим членам достаточно эффективные инструменты социальной адаптации и часто служили «социальным лифтом».
Детско-юношеские движения с их кружками, секциями и социальными проектами формировали модель «взрослой жизни» советского гражданина. Пионеры помогали пенсионерам и ветеранам войн, собирали металлолом и макулатуру, участвуя тем самым в промышленном развитии страны. Членство в пионерии включало подростков в общую социальную и трудовую систему в стране. НИИ, военные, строительные бригады, милиция и заводы осуществляли «шефство» над школами и помогали учащимся, октябрятам и пионерам буквально во всем: от хозяйственных работ до подготовки по профильным дисциплинам. В свою очередь, наработанные в пионерские годы связи и социальные навыки в дальнейшим помогали ребятам продвинуться по карьерной лестнице. Такая системная включенность в социальную ткань общества позволяла вписать молодые поколения в господствующую систему ценностей и взглядов. Молодежь разделяла их не только благодаря «промывке мозгов», но и потому что чувствовала, что общество дает им нечто важное в ответ.
По мнению Алексея Макаркина, сегодня социальная мобильность для молодежи не очень важна. Дети больше ориентированы «на развлечения», а не на построение карьеры.
Вопрос, как совместить эти развлечения с патриотизмом, а что касается вертикальной мобильности, то большинство школьников об этом не очень думает, у них об этом самые общие представления, — считает политолог.
Однако проблема в том, что в современной России социальные лифты действуют очень слабо. И членство в молодежных организациях почти не вносит вклад в решение этой проблемы. Все прежние провластные молодежные организации служили инструментом идеологического контроля, но мало что давали своим рядовым участникам.
Сможет ли «Большая перемена» исправить этот недостаток или же оно повторит траекторию своих предшественников, мы увидим в ближайшее время. Вместе с тем многие эксперты указывают, что корни неудач государства в работе с молодежью лежат не в сфере молодежной политики как таковой, а в общих недостатках отечественной системы образования.
Из-за недостаточного финансирования, высокой нагрузки и низких зарплат учителя не имеют сил на то, чтобы заниматься работой с молодежью, — рассказал NEWS.ru председатель профсоюза «Учитель» Юрий Варламов. — И я думаю, что у всех этих движений нет достаточных инструментов и кадров, которые могли бы такую работу выполнять; у нас есть только один институт, который пригоден, чтобы вести массовую работу с молодежью — это система образования: школы, университеты и т. д. Если бы действительно речь шла о том, чтобы построить грамотную молодежную политику, надо было направлять ресурсы туда и освобождать время для такой работы настоящим профессионалам, которые понимают, как это делать.