Песков сказал о наличии у России оснований не доверять подписям европейцев Песков: РФ может не доверять подписям Европы после слов Меркель о Минских соглашениях

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что после заявлений бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель про Минские соглашения у России есть все основания не доверять словам и подписям европейских политиков, пишут «Известия». Он при этом добавил, что в отношениях России с Европой речь идет не о дефиците доверия, а об отсутствии взаимного доверия.

Налицо даже, наверное, не дефицит доверия, налицо — отсутствие взаимного доверия. И, конечно, у нас есть все причины их словам и подписям не доверять, — сказал Песков.

О том, что Минские соглашения были подписаны в 2014 году, чтобы «дать Украине время», заявила Меркель в интервью немецкому изданию Die Zeit.

Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе ранее заявил, что считает пугающими слова экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель об истинных целях Минских соглашений. Ее высказывание подрывает веру в силу слова политиков Европы, отметил он на круглом столе в Вене, который посвятили конфликту на Украине. Он добавил, что так в Европе уничтожается «любое основание для доверия».

Ранее политолог Юрий Кот заявил, что заявление Ангелы Меркель о Минских соглашениях является признанием в совершении международного преступления. По его словам, Запад не планировал мирное урегулирование конфликта на Украине, а ожидал его эскалации. Эксперт убежден, что милитаризованная Украина нужна западным странам, чтобы вести конфликт с Россией.