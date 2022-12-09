Политолог назвал признанием в преступлении заявление Меркель об Украине Политолог Кот: заявление Меркель о Минских соглашениях является признанием в преступлении

Фото: Global Look Press

Ангелы Меркель

Заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были попыткой дать Украине время усилиться и подготовиться к боевым действиям, является признанием в совершении международного преступления, считает политолог Юрий Кот. По его словам, которые передают «Народные Новости», Запад не планировал мирное урегулирование конфликта на Украине, а ожидал его эскалации. Эксперт убежден, что милитаризованная Украина нужна западным странам, чтобы вести конфликт с Россией.

Заявление госпожи Меркель надо расценивать исключительно как признание в совершении международного преступления. Когда они подписывали акт, когда они ставили свои подписи, они не собирались ничего выполнять. Мир им был не нужен. Им нужны были военные действия, чтобы Украина была максимально милитаризирована. Для чего? Исключительно для конфликта с Россией, — заявил Кот.

Политолог полагает, что заявление Меркель еще раз подтверждает необходимость начала СВО. Он подчеркнул: Россия была вынуждена «перейти к активным действиям».

Аналогичное мнение высказал ранее бывший член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич. Он заявил, что Запад хотел ослабить Россию с помощью Минских соглашений, так как изначально понимал, что Киев не будет их соблюдать. По мнению эксперта, западные страны вели в отношении России циничную и беспринципную игру, а действия Киева спланировали заранее.

Накануне Меркель назвала заключение Минских соглашений в 2014 году «попыткой дать Украине время для того, чтобы стать сильнее». Она обратила внимание на отличие Украины 2014–2015 годов от современной.