Парламент Румынии одобрил создание боевой группы НАТО в стране Agerpres: румынские парламентарии одобрили создание боевой группы союзников НАТО в стране

Румынский парламент одобрил создание боевой группы союзников НАТО на территории страны под руководством Франции, передает агентство Agerpres. С соответствующим предложением выступил президент Румынии Клаус Йоханнис, который обратился к парламентариям. По его словам, появление боевой группы НАТО на территории Румынии увеличит оборонный потенциал Альянса, а также укрепит стратегическое партнерство с Францией.

Собравшийся пленум палаты депутатов и сената одобрил в понедельник 309 голосами за и пятью против создание боевой группы союзников на территории Румынии под руководством Франции, — сказано в публикации.

Румынский лидер уверен, что данный шаг улучшит отношения с Бельгией и Нидерландами.

Непрерывная военная помощь Киеву от Североатлантического альянса вызывает все больше беспокойства, приближая конфликт к опасной черте, написало ранее Boulevard Voltaire. Французское издание опубликовало статью, в которой раскрывается вмешательство сил НАТО в украинский конфликт. Автор материала Фредерик Лассез приводит недавнее заявление бывшего командующего Королевской морской пехотой Роберта Магоуэна о маневрах, которые британские морпехи проводили на украинской территории.