В НАТО раскрыли участие своих сил в конфликте на Украине Boulevard Voltaire: руководство стран НАТО раскрыло участие своих сил в украинском конфликте

Фото: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Global Look Press

Непрерывная военная помощь Киеву от Североатлантического альянса вызывает все больше беспокойства, приближая конфликт к опасной черте, пишет Boulevard Voltaire. Французское издание опубликовало статью, в которой раскрывается вмешательство сил НАТО в украинский конфликт. Автор материала Фредерик Лассез приводит недавнее заявление бывшего командующего Королевской морской пехотой Роберта Магоуэна о маневрах, которые британские морпехи проводили на украинской территории.

Это секретная война, добавляющаяся к той, в которой открыто принимают участие тысячи иностранных бойцов, присоединившихся к Украине, чтобы сражаться с российской армией, — пишет колумнист.

Таким образом, риторика НАТО показала России, что спецоперация направлена не против Украины, а против всего Запада и Североатлантического альянса, констатирует Лассез.

По его мнению, европейцы ошиблись бы, если бы игнорировали возможность перерастания украинского конфликта в более масштабный, с прямым участием НАТО.

Ранее издание Niezależny Dziennik Polityczny предположило, что боевые действия на Украине закончатся за неделю, если страны НАТО перестанут поставлять Украине оружие и боеприпасы. По словам авторов статьи, бойцы ВСУ плохо оснащены и обучены. Кроме того, у командиров украинской армии нет опыта ведения боев в горячих точках.