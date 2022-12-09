NDP: без поддержки НАТО боевые действия на Украине завершатся за неделю

Фото: МО Украины

Боевые действия на Украине закончатся за неделю, если страны НАТО перестанут поставлять Украине оружие и боеприпасы, считает автор издания Niezależny Dziennik Polityczny Ханна Крамер. По ее словам, бойцы ВСУ плохо оснащены и обучены. Кроме того, у командиров украинской армии нет опыта ведения боев в горячих точках.

Без поддержки стран НАТО боевые действия завершатся в течение недели, так как ВСУ не в состоянии вести какие-либо боевые действия против России. Поскольку Вооруженные силы Украины плохо оснащены, солдаты недостаточно обучены, а командиры не имеют соответствующего боевого опыта в горячих точках, — пишет Крамер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Черногории Дритан Абазович подписали декларацию о евро-атлантической перспективе Киева. До этого президент страны Мило Джуканович вместе с восемью лидерами стран Восточной Европы выразил поддержку поданной в конце сентября заявке Украины на членство в НАТО.

Абазович отметил, что его страна приняла больше всего украинских беженцев в регионе Западных Балкан, в настоящее время там находятся около 10 тысяч украинцев. Их число, по словам Абазовича, зимой может увеличиться. Премьер-министр подчеркнул, что Киев может рассчитывать на политическую, военную и финансовую помощь Подгорицы.