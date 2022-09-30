В Кремле напомнили о границах ДНР и ЛНР Песков: Россия признала независимость ДНР и ЛНР в рамках границ 2014 года

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Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик в рамка границ 2014 года, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Он отметил, что всю территорию ДНР в границах Донецкой области еще предстоит освободить российским силам в ходе спецоперации.

Россия признала независимость ДНР и ЛНР в рамках границ 2014 года. ДНР в границах Донецкой области образца 2014 года предстоит освободить, — сказал Песков.

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин ранее заявил, что граница между республикой и Россией исчезнет после того, как ДНР войдет в состав РФ. Он добавил, что на бывшей границе будут проводить только отдельные проверки. Он пояснил, что речь идет о проверках на предмет перевоза запрещенных предметов, в первую очередь оружия. Абсолютное большинство жителей ДНР высказалось в ходе референдума с 23 по 27 сентября за вхождение в состав Российской Федерации.

Референдумы о присоединении к России проходили с 23 по 27 сентября. Если верить их итогам, за вхождение в состав РФ проголосовали в ДНР 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.