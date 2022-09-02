Песков рассказал, планирует ли Путин заводить TikTok Песков: Путин не планирует заводить аккаунты в TikTok и других соцсетях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Президент России Владимир Путин не планирует заводит аккаунты в соцсетях по примеру экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС. Накануне итальянский политик зарегистрировался в TikTok и опубликовал анекдот про российского лидера.

Нет, не планирует, — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, не думает ли Путин завести аккаунты в соцсетях и последовать примеру Берлускони.

2 сентября опубликовал в TikTok видео, в котором рассказал анекдот о том, как он летит в падающем самолете вместе с президентом США Джо Байденом, российским лидером Владимиром Путиным, папой римским и его помощником. На видео экс-чиновник назвал себя «самым умным политиком в мире», Байдена — «самым могущественным человеком Запада», а Путина — «самым влиятельным человеком Востока».

Накануне креативное агентство Don't Panic London запустило шуточную избирательную кампанию. В предвыборную гонку кандидатов на пост премьера Великобритании Риши Сунака и Лиз Трасс ворвался на мягких лапах третий «кандидат» — главный мышелов Даунинг-стрит, 10, знаменитый кот Ларри. Плакаты с Трасс, Сунаком и Ларри можно видеть по всему Лондону.