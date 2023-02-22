Песков рассказал о выборе гостей на послание Путина Федеральному собранию Песков: на послание Путина Федсобранию приглашали исходя из эпидситуации и числа мест

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Количество приглашенных на оглашение послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию и состав гостей мероприятия были продиктованы текущей ситуацией, в том числе вопросами эпидемиологической безопасности главы государства, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, состав и количество приглашенных определяет администрация президента, к тому же инфраструктура Гостиного двора позволила пригласить на мероприятие больше людей.

Состав приглашенных во многом был продиктован текущим моментом. <...> С одной стороны, нужно было обеспечить эпидемиологическую безопасность главы государства, что весьма актуально до сих пор. А с другой стороны, условия уже позволяли пригласить большее количество людей, — ответил Песков.

Ранее Песков заявил, что президент России в ходе оглашения послания Федеральному собранию будет на должном уровне защищен от вероятности заражения каким-либо вирусом. Он подчеркнул, что все меры санитарно-эпидемиологической безопасности будут соблюдены, и призвал всех болеющих парламентариев сидеть дома, проявлять чувство ответственности за свое здоровье и за здоровье коллег.