Песков рассказал, когда Путин посетит новые регионы России Песков: пока нет понимания, когда Путин посетит новые регионы России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кремле пока нет понимания, когда президент России Владимир Путин посетит новые регионы, которые вошли в состав страны в сентябре 2022 года, заявил «Известиям» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, при этом очевидно, что рано или поздно это произойдет.

Пока понимания нет. Но очевидно, что рано или поздно это произойдет, — сказал Песков.

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Ранее Песков заявил, что Путин со временем должен посетить Донбасс. При этом четких планов на такую поездку пока нет, однако представитель Кремля не сомневается, что глава страны посетит новые регионы.

До этого первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что Песков посетил Луганск. По его словам, тот проводил обучение местных пресс-служб и СМИ.

14 июля председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин совместно с депутатами нижней палаты посетил с рабочим визитом Луганскую Народную Республику. Спикер выступил перед депутатами Народного Совета республики и встретился с ее главой Леонидом Пасечником. В своем обращении Володин подчеркнул важность создания единого с РФ правового поля.

Он также отметил, что в ЛНР живут граждане РФ, которые участвовали в голосовании на выборах в Госдуму, и поэтому депутатам необходимо «работать со своими соотечественниками, обсуждать вопросы, которые их волнуют, и решать их проблемы».