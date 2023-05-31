Песков раскрыл детали подготовки встречи Путина и Эрдогана Песков: дата и место встречи Путина и Эрдогана проходят согласование

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Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в недавнем телефонном разговоре условились провести двустороннюю встречу, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, которые приводит ТАСС, главы государств подтвердили намерение провести встречу в обозримой перспективе.

Где она будет и когда точно, это предстоит еще согласовать с учетом графиков двух президентов. Но понимание, что мы готовимся к такой встрече, есть, — заявил Песков.

Ранее журналиста турецкого издания Hürriyet Ханде Фират сообщила со ссылкой на источники, что Путин может совершить отдельный визит в Турцию для встречи с Эрдоганом после его инаугурации. По словам корреспондентки, вслед за российским лидером страну может посетить и президент Украины Владимир Зеленский. Фират утверждала, что в ходе визитов будут обсуждаться ход конфликта и зерновой коридор.

Песков сообщал, что в Турции, насколько ему известно, нет традиции приглашать зарубежных лидеров на инаугурацию президента. Представитель Кремля отметил, что приглашений на церемонию пока не поступало. По словам Пескова, встреча Путина и Эрдогана обязательно состоится «в какой-то перспективе».