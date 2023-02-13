Песков рассказал о подготовке Путиным послания Федеральному собранию Песков: Путин проведет несколько встреч в преддверии послания Федеральному собранию

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Дмитрий Песков

13 февраля президент России Владимир Путин будет готовиться к посланию Федеральному собранию, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, до конца дня у президента запланировано несколько внутренних совещаний и встреч, связанных с подготовкой послания.

Уже полным ходом идет подготовка к предстоящему 21-го числа посланию президента Федеральному собранию Российской Федерации. <...> Задействованы очень многие подразделения. Как правило, и администрация президента, и правительства ведут свои ежедневные контакты, поэтому это рутинный процесс, мы никогда его не показываем, потому что он растянут по суткам, — пояснил представитель Кремля.

Ранее Песков сообщил, что президент России обратится к Федеральному собранию 21 февраля в Гостином Дворе, сделав акцент на текущей ситуации — спецоперации, экономике и социальной сфере. По словам Пескова, в настоящее время еще не принято решение о том, будут ли аккредитовывать иностранных журналистов на мероприятие. При этом представитель Кремля не исключил, что на послании главы государства Федеральному собранию будут присутствовать новые категории приглашенных, включая участников спецоперации.