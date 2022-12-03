Песков рассказал о планах Путина съездить в Донбасс Песков заявил, что Путин со временем посетит Донбасс

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Президент России Владимир Путин со временем должен посетить территорию Донбасса, заявил в беседе с РИА Новости его пресс-секретарь Дмитрий Песков. При этом точную дату он не назвал.

Со временем это произойдет, конечно, это же регион Российской Федерации, — ответил Песков на вопрос журналиста, планирует ли Путин съездить в Донбасс.

Ранее Песков уже сообщал, что Путин со временем должен посетить территорию Донбасса. При этом четких планов на такую поездку пока нет, однако представитель Кремля не сомневается, что глава страны посетит новые регионы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о посещении зоны военной операции на Украине. Он рассказал, что встретился с мобилизованными жителями столицы, и обнародовал снимки с зоны установки оборонительных рубежей. Собянин подчеркнул, что у встреченных им военных боевое настроение. Собянин отметил, что в рамках своего посещения зоны СВО он побывал на линии, где работают тысячи сотрудников городского хозяйства. Там мэру столицы удалось побеседовать как с военными, так и со строителями.