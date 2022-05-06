Песков рассказал о планах Путина на 9 мая Песков: Путин выступит на параде Победы и возложит цветы к Могиле Неизвестного солдата

Владимир Путин / Фото Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин 9 мая выступит на параде Победы и возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости. Он добавил, что 10 мая российский лидер проведет совещание по экономическим вопросам.

Девятого числа Путин примет участие в военном параде, будет его выступление, также по традиции по завершении парада глава государства возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата, — сказал Песков.

Военные парады 9 мая проведут в 28 российских городах, к ним привлечены около 65 тысяч человек, а также свыше 460 воздушных судов. Об этом сообщил совещании министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, в параде на Красной площади в Москве примут участие 11 тысяч человек, 131 образец вооружения и военной техники, а также 77 летательных аппаратов.

Также 9 мая в России пройдёт традиционное шествие «Бессмертный полк» в очном формате. Миллионы граждан с портретами героических предков пройдут по улицам городов и сёл. На сайте мэра Москвы Сергея Собянина сообщается, что в акции примут участие около миллиона жителей столицы.