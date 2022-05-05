В Москве 9 мая пройдёт традиционная акция «Бессмертный полк»

В Москве шествие «Бессмертный полк» традиционно пройдёт на День Победы. Власти предполагают, что в акции примут участие около миллиона жителей столицы, говорится на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

С портретами участников Великой Отечественной войны москвичи пройдут по Ленинградскому проспекту, улицам Тверской и 1-й Тверской-Ямской через улицу Охотный Ряд, Манежную и Красную площади. Длина маршрута составит семь километров, — говорится в сообщении.

Шествие начнётся после парада Победы. Сбор участников намечен на 12:30, а старт акции — на 15:00. Для того, чтобы присоединиться к «Бессмертному полку», нужно взять с собой штендер с фотографией участника Великой Отечественной войны и прийти либо к станции метро «Белорусская», либо «Динамо». Оттуда начнётся шествие в сторону Красной площади.

Ранее первый зампреда комитета ГД РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева сообщила, что портреты военных, погибших во время спецоперации на территории Украины, могут появиться в этом году на шествии «Бессмертного полка» в День Победы. По её словам, несколько обращений на эту тему к ней уже поступило.

После этого создатели акции заявили, что выступают против искажения изначального смысла шествия. Основатели отметили, что видят попытки изменений в отношении главной идеи, посвящённой только памяти тех, кто победил фашизм в Великой Отечественной войне.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, будет ли глава страны Владимир Путин принимать участие в акции «Бессмертный полк». Он заявил, что об этом пока рано говорить.