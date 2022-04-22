Организаторы акции «Бессмертный полк» попросили не искажать её смысла

Создатели всероссийской акции «Бессмертный полк» заявили, что выступают против искажения изначального смысла шествия. По их словам, они видят попытки изменений в отношении главной идеи акции, которая посвящена только памяти тех, кто победил фашизм в Великой Отечественной войне, говорится в тексте сообщения на сайте организации.

К сожалению, мы видим множество меняющих первоначальный смысл «Бессмертного полка» явлений и событий. Разумеется, каждый человек волен решать самостоятельно, кого и как именно он вспоминает 9 Мая. Но мы не считаем более возможным связывать себя с происходящим в колоннах на улице, — сказано в тексте заявления.

Как отметили организаторы акции, «Бессмертный полк» — это «история наших дедов и бабушек, — всех тех, кому мы обязаны Днем Победы над гитлеровским нацизмом 9 мая 1945 года».

В тексте сообщения также сказано, что так как эта инициатива является негосударственной и неполитической, ей чужда любая идеология.

Всё, что противоречит принципам, закреплённым в Уставе Полка, не является в нашем понимании той гражданской инициативой, к созданию которой мы имеем прямое отношения, — отмечено в тексте.

Ранее первый зампреда комитета ГД РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева сообщила, что портреты военных, погибших во время специальной операции на территории Украины, могут появиться в этом году на шествии «Бессмертного полка» в День Победы. По её словам, несколько обращений на эту тему к ней уже поступило.