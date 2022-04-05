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Песков: рано говорить об участии Путина в акции «Бессмертный полк»

18:15, 05 апреля 2022
Песков: рано говорить об участии Путина в акции «Бессмертный полк» Владимир Путин принял участие в акции «Бессмертный полк» Фото: kremlin.ru
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ещё рано говорить об участии главы государства Владимира Путина в акции «Бессмертный полк», передаёт ТАСС. Ранее представитель Кремля сообщил, что празднование Дня Победы в 2022 году пройдёт в стране в традиционном формате.

Пока рано об этом говорить,сказал Песков, отвечая на вопрос о планах президента по участию в акции.

Ранее представитель Кремля рассказал, как пройдёт День Победы в этом году. По словам Пескова, его будут отмечать так же, как и всегда. 

Акция «Бессмертный полк» является общественной. Россияне и жители разных стран участвуют в ней для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Ежегодно 9 мая или в ближайшие к нему даты люди проходят колонной, держа в руках фотографии своих близких.

В 2020 году акцию проводили дистанционно в связи с пандемией коронавируса. Для этого создали отдельный сайт, на который можно было присылать фотографии родственников с именами и биографической справкой. Однако тогда акцию омрачили действия петербуржца, разместившего фото Йозефа Геббельса, и томича, совершившего аналогичный поступок.

В каком формате россияне смогут поучаствовать в «Бессмертном полку» в этом году, пока неизвестно, однако организаторы настроены на традиционный проход живой колонны.

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