Портреты погибших на Украине могут появиться на акции «Бессмертного полка»

Портреты военных, погибших во время специальной операции на территории Украины, могут появиться в этом году на шествии «Бессмертного полка» в День Победы. Об этом заявила первый зампреда комитета ГД РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева, добавив, что ей уже поступило несколько обращений. Слова Цунаевой приводит «АиФ».

Мы очень гордимся нашими ребятами, которые спустя 77 лет после Победы над нацизмом вынуждены вновь с ним сражаться, — заявила она.

Цунаева подчеркнула, что размещение фотографий на шествии полностью зависит от желания семей военнослужащих, которые потеряли близких в ходе выполнения боевых задач на Украине. В свою очередь сопредседатель Центрального штаба OОД «Бессмертный полк России» генерал-полковник Сергей Макаров выразил мнение, что желание близких не должно встретить сопротивления.

Ранее Макаров заявил, что акция «Бессмертный полк» может состояться на освобождённых территориях Украины, если жители пожелают в ней участвовать, однако им нужно будет обеспечить безопасность.