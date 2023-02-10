Стало известно, когда Путин утвердит новую концепцию внешней политики Песков заявил, что Путин утвердит новую концепцию внешней политики в ближайшее время

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в ближайшее время утвердит концепцию внешней политики страны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, окончательное решение по указанному вопросу пока ожидается, передает РИА Новости.

Это будет уже в ближайшее время, мы ожидаем, — сказал представитель Кремля.

Прежде относительно обновленной концепции внешней политики России высказывался заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Он также говорил, что соответствующий документ будет опубликован в ближайшее время.

Ранее Песков сообщил, что 21 февраля президент России обратится к Федеральному собранию. Он добавил, что оглашение обращения состоится в Гостином Дворе.

Песков сказал, что во время послания глава государства сделает акцент на текущей ситуации — спецоперации, экономике и социальной сфере.

По словам Пескова, в настоящее время еще не принято решение о том, будут ли аккредитовывать иностранных журналистов на мероприятие. При этом представитель Кремля не исключил, что на послании главы государства Федеральному собранию будут присутствовать новые категории приглашенных, включая участников спецоперации.