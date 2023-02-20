Песков рассказал, как Путин готовится к посланию Федеральному собранию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин во время работы над посланием Федеральному собранию активно связывается с вице-премьерами, министрами, руководителями профильных ведомств, чтобы уточнять те или иные моменты, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Работу над посланием Путин ведет в Гостином Дворе, передает ТАСС.

Путин работает над посланием, вы знаете, завтра в полдень в Гостином Дворе он огласит это послание. Сегодня ведется подготовка, — заявил Песков.

Также Песков сообщил, что на мероприятие по случаю оглашения президентом России Владимиром Путиным послания Федеральному собранию приглашены участники СВО. Они разбавят ряды сенаторов и депутатов. Иностранные гости не приглашались.

По словам Пескова, Путин в предстоящем выступлении планирует уделить особое внимание темам, связанным со специальной военной операцией на Украине. Он добавил, что глава государства также даст оценку международной ситуации.

На следующий день после мероприятия на заседания соберутся обе палаты парламента. Для Совфеда это будет внеочередное заседание, перенесенное с 1 марта, а Госдума перенесла дневную сессию на утро.