Песков заявил о важности аккуратного подхода к блокировкам соцсетей

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Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что следует аккуратно подходить к блокировкам социальных сетей, потому что так государство может лишить себя возможности доносить информацию до жителей. Представитель Кремля отметил, что в соцсетях, в том числе в Telegram, появляется много новых источников, которые «раскручивают враги» Москвы. На марафоне «Знание.Первые» он рассказал журналистам, что Россия активно противодействует таким вбросам, опровергая их и разоблачая ложь и фейки.

На каждый канал мы делаем контрканал, и они хорошо заметны. Они набирают очень быстро аудиторию. Очень сложно и не всегда целесообразно целиком блокировать целые средства, потому что, заблокировав целую среду, а не просто отдельный источник, ты лишаешься возможности сам доносить свои мысли, причем не только в нашей стране, но и за рубежом, — рассказал Песков.

При этом он подчеркнул, что любая негативная пропаганда должна встречать контрпропаганду.

Также Песков сообщил, что предположения о наличии большого количества двойников у президента РФ Владимира Путина являются выдумкой. Предположения о бункере, в котором якобы сидит Путин, тоже являются враньем, по словам пресс-секретаря. Песков отметил, что пресловутым бункером часто называют координационно-аналитический центр правительства.