Песков рассказал, где стал жить Путин после начала СВО Песков: Путин чаще использует квартиру в Кремле в связи с загруженностью с начала СВО

Фото: kremlin.ru

После начала специальной военной операции на Украине президент РФ Владимир Путин стал часто пользоваться квартирой в Кремле. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он пояснил это большей загруженностью рабочего графика Путина.

Очень часто с началом СВО, — сказал Песков, отвечая на вопрос, как президент использует квартиру в Кремле.

В субботу, 25 марта, в эфире телеканала «Россия 24» Пути рассказал, что провел в своей кремлевской квартире неформальную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Последний посетил Россия с официальным визитом 20-21 марта. По словам главы российского государства, в этой квартире он в последнее время проводит много времени и часто там ночует. В этом помещении два лидера «сидя у камина и попивая чай говорили обо всем не спеша».

Путин добавил, что Си Цзиньпин уделил много внимания раскрытию позитивных начал китайского плана по мирному урегулированию ситуации на Украине.