Песков рассказал, где Путин проведет день рождения Песков: Путин встретит день рождения в Санкт-Петербурге с главами государств СНГ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Свой день рождения 7 октября президент России Владимир Путин проведет в Санкт-Петербурге, где у него запланирован целый ряд международных телефонных разговоров и неформальная встреча глав государств СНГ, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, встреча пройдет в рамках подготовки к запланированному на следующей неделе саммиту.

Завтра президент будет работать в Санкт-Петербурге. [У него запланирован] целый ряд международных телефонных разговоров. В середине дня запланирована неформальная встреча глав государств — участников СНГ, — заявил представитель Кремля.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что 7 октября в республике пройдет множество культурных и спортивных мероприятий, посвященных 70-летию главы государства. По его словам, в этот день состоится открытие Центра олимпийской подготовки по дзюдо имени Путина, а также многофункционального центра «Минутка».

До этого депутат Госдумы Олег Матвейчев призвал сократить рабочую смену для граждан, отмечающих день рождения. Обращаясь к главе Минтруда Антону Котякову, он отметил, что по Трудовому кодексу РФ рабочий день или смена перед праздничным днем короче на час, однако в случае с именинами такое правило не действует.