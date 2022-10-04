«Самое главное событие»: Кадыров о подготовке ко дню рождения Путина Кадыров рассказал о подготовке в Чечне мероприятий ко дню рождению Путина

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Рамзан Кадыров

7 октября в Чеченской Республике пройдет множество культурных и спортивных мероприятий, посвященных 70-летию президента России Владимира Путина, написал глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. По его словам, в этот день состоится открытие Центра по дзюдо имени Путина, а также многофункционального центра «Минутка».

Обсудил с членами оргкомитета ход подготовки празднования <...> самого главного события, которое состоится 7 октября, — юбилея президента России Владимира Путина. <...> В этот день мы откроем Центр олимпийской подготовки по дзюдо имени Владимира Путина и многофункциональный комплекс «Минутка». Также состоятся скачки, посвященные 70-летнему юбилею президента РФ, мото- и велопробег, чемпионат и кубок России по кольцевым гонкам, презентация проекта строительства правительственного комплекса и другие мероприятия, — написал Кадыров.

По его мнению, россиянам повезло с президентом и его речь во время подписания договоров с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей — явное тому доказательство. Глава Чечни уверен, что в день 70-летия Путина необходимо показать свою любовь к нему и желание идти за ним до конца.

Отмечая 70-летие нашего президента, мы показываем всему миру, как мы его ценим, как он нам дорог, что мы готовы идти за ним до победного конца! И мы это показываем и докажем всем врагам, — написал Кадыров.

Ранее депутат Госдумы Олег Матвейчев призвал сократить рабочую смену для граждан, отмечающих день рождения. Обращаясь к главе Минтруда Антону Котякову, он отметил, что по Трудовому кодексу РФ рабочий день или смена перед праздничным днем короче на час, однако в случае с именинами такое правило не действует.